İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 8 kişiyi cankurtaranlar ölümden kurtardı.


Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ ilçesinde denize giren 8 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, 8 kişiyi ölümden kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 8 ayrı kişinin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarttı.



Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı


Denizde meydana gelen 8 boğulma vakasından birinde küçük bir kız çocuğunun başına geldi. Küçük kız cankurtaranlar tarafından kumsala çıkarılırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Samandağ Devlet Hastanesi ardımdan da Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.



Rip akıntısı her yıl görülüyor


Samandağ deniz kentinin sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.