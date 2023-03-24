Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 9 mahallede sürüyor.

Samandağ ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.