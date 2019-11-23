İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın marka projelerinden biri olan Hızır A.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın marka projelerinden biri olan Hızır A.S makamı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemenin, ulusal ve uluslararası inanç turizminde ilçeyi öne çıkaracağı bildirildi.


Projenin sunumu ünlü mimarlarından Ali Esat Goksel tarafından Samandağ Belediyesi'nde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekili Serkan Topal, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a yapıldı. Proje bir sergi ile halka da tanıtılacak.


Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hızır A.S projesinde yeşil alan, kütüphane, ibadethane, otopark, Aşevi bölümleri bulunuyor. Kültür Bakanlığı'nın da projeye önem verdiği ve Türkiye'nin inanç turizmi konusunda uluslararası tanıtımında kullanacağı Hızır A.S Projesi'nin inanç turizmi alanında Türkiye'de bir ilk olacağı belirtiliyor. Uluslararası alanda büyük yatırımlara imza atan Hataylı hayırsever işadamları Mehmet Sözbilir ve Erkan Gül'ün desteklediği proje bölge için büyük bir atılım olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.