İhlas Haber Ajansı

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Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı. Kumsaldaki su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.


Dünyanın en uzun sahillerinden olan Samandağ kıyı şeridinin yaklaşık 6 kilometresi Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri ile kaplandı. Sahilin birçok yerini kaplayan ve su canavarı olarak bilinen su sümbülleri, kumsalı yürüyemeyecek hale getirdi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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