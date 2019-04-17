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Samandağ sahilinde art arda 8 hortum

Hatay’da, şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan hortumlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hatay'da, şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan hortumlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saatlerinde başlayan ilk hortumla beraber şu ana kadar 8 hortum meydana geldi.


Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan hortumlar kentte paniğe neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren ortaya çıkan 8 hortum, amatör kameralar tarafından tek tek görüntülendi.


Samandağ sahilinde oluşan fırtına ve hortumlar nedeniyle, teknelerinde denize açılamadığı öğrenildi.

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