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Samandağ sahilinde bayram yoğunluğu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.


Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili'nde denize giren yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşlar, serinlemenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.


Çevlik sahiline Azerbaycan'dan gelen Şehriyar Rahmanov, “Tüm Hatay halkının ve Türkiye'nin bayramını tebrik ederim. Herkese mutlu bayramlar dilerim. Bayramı Çevik'te kutluyorum çok güzel yer çok dünyanın ikinci büyük sahili. Herkesi Hatay'da dinlenmeye davet ediyorum “ dedi.

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