İhlas Haber Ajansı

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Samandağ sahilinde petrol temizliği sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.


Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

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