Samandağ sahiline uyarıcı levhalar yerleştirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Deniz, Çevlik ve Meydan mahallelerinde sahillere halkı bilgilendirici levhalar yerleştirildi.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın işbirliği sahil boyunca herhangi bir ateş yakmanın, mangal yakmanın veya sahile çadır kurmanın yasak olduğunu belirten levhaları yerleştirerek vatandaşlara uyarıldı.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Refik Eryılmaz'ın talimatları ile yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Samandağ sahilinde koordineli bir çalıştırma gerçekleştirdik. Daha önce, gerek belediye başkanımızın gerekse kaymakamımızın talimatları doğrultusunda Çevlik ve Deniz sahilinde kaldırımlarda koyulmuş ya da derme çatma biçimde yerleştirilmiş baraka türünde yapılan bütün seyyar satıcıları tamamen temizledik. En son Kaymakamımız Murat Kütük'de özellikle sahil boyunca herhangi bir ateş yakmanın, mangal yakmanın yasak olduğunu ayrıca sahile çadır kurmanın veya masa sandalye gibi eşyaların da kuma atılmasının yasak olduğuyla ilgili telkinlerde bulunmuşlardı. Bize ve büyükşehire bağlı zabıta ekipleri hafta sonu beraber çalışarak, sahilde olabildiğince mangal yaktırmadık" dedi.

Şimşek, yaptıkları bazı çalışmalarda çarşı merkezinde bazı dükkanların girişindeki merdivenlerin kaldırımda olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, "Bunlarla ilgili oradaki noktalarımızı belirledik ve kaldırım ihlali olan yerlerde merdivenleri kaldırarak kaldırımı vatandaşlarımızın kullanımına açtık" diye konuştu.

Vatandaşların ve esnafın çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşattığını ifade eden Şimşek, “Lütfen birbirimizi anlayalım, birbirimize yardımcı olalım. O kaldırımda bizim, sizin, hepimizin çocukları yürüyecek. Allah muhafaza birilerinin başına bir şey gelir ise bunun hesabını kimse veremez. Herkes sınırını kaldırımın dışına taşıyacak. Esnafımız meyvesini, sebzesini kaldırımda değil dükkanının içinde satacak” dedi.