Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için temizlik çalışması başlatıldı

Hatay'da Asi Nehri'nden gelerek Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahili istila eden su sümbüllerini temizlemek için büyükşehir ekipleri çalışma başlattı.

Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin 6 kilometresi Asi nehrinden gelen su Sümbülleri ile kaplandı. Sahilin bir çok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyı şeridini yürüyemeyecek hale getirirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başladı.

Yüzmek için sahile gelen Yeşim Kavuk, "Sahile geldiğimiz zaman şok olduk. Bu kadar yoğun olduğunu görünce üzüldüm. Umarım en kısa zamanda temizlenir. Hiç iç açıcı bir manzara değil, rahat bir şekilde yüzemiyoruz, denize giremedim" dedi.