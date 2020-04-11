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Samandağ'da 11 kişiye sokağa çıkma yasağı cezası

Samandağ’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye idari para cezası kesildi.

Samandağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye idari para cezası kesildi.


Covid-19 tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Hatay'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasağa uymayan 11 kişiye toplam 9 bin 828 lira idari para cezası uygulandı.

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