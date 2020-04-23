Samandağ'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü Samandağ'da hiç alışık olunmayan bir şekilde pencere ve balkonlardan coşku içinde kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'nin 100. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samandağ Belediyesi'nin organizasyonu ile evlerde pencere ve balkonlardan kutlandı.

23 Nisan Perşembe günü sabah saat 09:30'da Belediye hoparlöründen 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın ardından belediye hoparlöründen şarkılar ve şiirler dinletildi. Organizasyon kapsamında Samandağ Belediyesi tarafından Atatürk ve Türk Bayrağı baskılı 30 bin adet balon dağıtıldı.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “ 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ayrı evlerde ama aynı heyecanla bütün Samandağlı hemşerilerimiz ile birlikte pencere ve balkonlardan kutladık. TBMM'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün vatandaşlarımızı saat 21.00'de bütün Türkiye ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyarak, 23 Nisan Coşkusuna ortak olmaya ve bu önemli günü hep birlikte kutlamak için pencere ve balkonlara bekliyoruz. “ ifadelerine yer verildi.