Samandağ'da asfalt çalışması

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Atatürk Mahallesindeki parke döşeli Kemal Paşa Caddesi asfaltlandı.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemal Paşa Caddesi'nde ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş parke sökülerek zemin düzenleme çalışmalarının ardından beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada, yeni yüzüne kavuşan caddenin mahalle halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Eryılmaz, “Atatürk Mahallesi'nde oldukça işlek bir cadde olan Kemal Paşa Caddesi'ni asfalt ile buluşturduk. Asfalt ile kapladığımız yol sonrası caddemiz aynı zamanda modern bir görünüme de kavuşmuş oldu. İlk gün ki aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam edeceğiz. Bu hususta emeği geçen Belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.