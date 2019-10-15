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Samandağ'da bahçe yangını korkuttu

Hatay’ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.


Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

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