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Samandağ'da buldukları parayı polis eşliğinde sahibine teslim etiler

Hatay’ın Samandağın ilçesinde duyarlı üç vatandaş bulunan 2.

Hatay'ın Samandağın ilçesinde duyarlı üç vatandaş bulunan 2.200 lirayı polis ekipleri nezaretinde sahibine teslim etti.


Deniz Mahallesinde bulunan Hızır Parkında Soner Aslan,Emre Aslan,Muhittin hüzmeli isimli üç vatandaş bank üzerinde 2.200 lira buldular Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran duyarlı vatandaş sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine geldi. Samandağ ilçe emniyetine bağlı polis ekipleri paranın sahibini bulmak için devreye girdi.


Polis seyyar satıcılık yapan Necati Yıldız olduğunu tespit edip parayı bulanlar ile sahibi polis nezaretinden kaybettiği parayı teslim etti.

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