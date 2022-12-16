İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samandağ'da çevre düzenlemesi

Hatay Samandağ Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışma yapıldığı bildirildi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parklarda genel temizlik çalışmaları, bank ve oyun gruplarının onarım ve bakım çalışmaları, cadde, park ve refüjlerde bulunan ağaçların ilaçlama, bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdiği kaydedildi. Kendi seralarında üretilen ağaç ve çiçekler ile cadde ve sokakları daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşturmaya çalışan ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.


Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, daha fazla yeşil alan ve daha güzel bir Samandağ için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.