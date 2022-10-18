Samandağ'da çevre yolu çalışması yeniden başladı

Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, uzun bir aradan sonra yapımına tekrar başlanan çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Eryılmaz, çevre yolunun asfaltlama çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirileceğini bildirdi. Eryılmaz, “Samandağ'ımızın yıllarca beklediği çevre yolu çalışması yeniden başladı. Yapımına tekrardan başlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda, yıl sonuna kadar çevre yolumuzun asfaltlama çalışmalarının bitirileceğiyle ilgili müjdeli haberi siz değerli halkımızla paylaşıyor, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.