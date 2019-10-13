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Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangın 5 noktaya sıçradı. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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