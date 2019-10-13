Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangın 5 noktaya sıçradı. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.