Samandağ'da çöp toplama alanı kent parka dönüşüyor

Tamamlanmak üzere olan kent park, yakın tarihte halkın hizmetine açılacak.

Cemal Gürsel Mahallesi'nde çöp toplama alanını rehabilite ederek yeşillendiren ve kente yeni bir yaşam alanı armağan etmeye hazırlanan Hatay Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden kent park projesinde geri sayıma geçti.

Samandağ ve bölge halkının sosyal yaşamına yeni bir renk katması amaçlanan Kent Park'ta 600 metrekare çocuk oyun alanı, bin 50 metrekarelik teras kafe, 3 adet seyir terası, 250 metre yürüyüş parkuru, büfeler ve 2 bin metrekarelik açık otopark bulunuyor. Samandağ ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta ve Vakıflı köyü yolu üzerinde bulunan kent park, son çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak.