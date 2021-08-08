Samandağ'da denizde yunus şöleni

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.
İlçede denize açılan Hatay doğaseverler grubunun gittiği tekne turu teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan grup cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen grubun heyecanla izledi.