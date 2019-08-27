Samandağ'da drenaj kanalları temizleniyor

Samandağ Belediyesi tarafından Deniz Mahallesi ve Çiğdede Mahallesi'nde bulunan drenaj kanalında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samandağ'daki drenaj kanallarının temizlik çalışmaları Samandağ Belediyesi'nin girişimleri ile Samandağ Belediyesi ve DSİ işbirliği ile sürdürülüyor. Yaklaşık 3 yıldır kepçe girmemiş ve sivrisinek üreme alanı haline gelmiş olan drenaj kanallarında kötü koku ve çevre kirliliğinin giderilmesini amaçlayan temizlik çalışması aralıksız sürüyor.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, çalışmaların kalıcı olabilmesi için vatandaşlara da görev düştüğüne ve kanallara evsel atık ve çöp atılmaması gerektiğini söyledi.

Yıllardır temizlenmeyen, sivrisinek, çeşitli haşere ve sürüngenlerin üreme alanı haline gelen drenaj kanallarının sorumluluk alanları dışında olmasına rağmen 3 ay önce başlatılan temizlik çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Eryılmaz, “Kanalın içinde ve kenarlarında oluşan kamış ve dikenli bitkilerin bir kısım temizliği bitti. Balçık alma ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricam bu kanalların temiz kalmasında gereken hassasiyetin gösterilmesidir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını önemle rica ediyorum. Çünkü Samandağ bizim, bizim olanı hep birlikte koruyalım” dedi.