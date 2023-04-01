Samandağ'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

İlçede tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılırken, bazı enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise polis ekiplerine teslim ediliyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.