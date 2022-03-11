İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın teras katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.


Evde hafif maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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