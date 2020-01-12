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Samandağ'da ev yangını korkuttu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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