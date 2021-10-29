İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samandağ'da fener alayı düzenlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.


Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi. Vatandaşlar Türk bayrakları, meşaleler ve müzik eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.