Samandağ'da geleceğin çevrecileri yetişiyor

Hatay'da, Samandağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nın katkılarıyla ilçede bulunan okullarda çocuklara çevre bilinci aşılamak için geri dönüşüm, çevre koruma ve sıfır atık ile ilgili eğitimler veriliyor.

Samandağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Sıfır Atık Protokolü” kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda çocuklara çevre bilinci aşılamak ve daha temiz bir çevre oluşturmak için Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm, çevre koruma ve sıfır atık konularında eğitimler veriliyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, amaçlarının ilçede daha temiz çevre, sağlıklı gelecek ve daha yaşanabilir bir ortam sağlamak olduğunu ifade ederek, “Çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler kapsamında ekiplerimiz tarafından son olarak Sutaşı Mahallesinde bulunan Hacı Hasibe Hüzmeli İlkokulunda öğrenim gören toplam 360 öğrenciye, sıfır atık, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.