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Samandağ'da halatı kopan balıkçı teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle halatı kopan balıkçı teknesi son anda batmaktan kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle halatı kopan balıkçı teknesi son anda batmaktan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanı'nda gece çıkan yoğun rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan tekne, halatı kopup sürüklenmeye ve su almaya başladı. Tekneyi kurtarmak için balıkçılar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Halatla bağlanarak balıkçı barınağına çekilen tekne, batmaktan son anda kurtarıldı.

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