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Samandağ'da iki otomobil birbirine girdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Çevlik yolunun Mağracık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 U 6025 plakalı otomobil ile 31 ADC 164 plakalı otomobilin karıştığı kazada 31 U 6025 plakalı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Caddede başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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