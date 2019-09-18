Samandağ'da kaçak yapıların yıkımında arbede

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridine kaçak olarak yapılan binaların yıkımı sırasında yıkımı engellemek isteyen vatandaşlar ile zabıta arasında arbede yaşandı.

Yapılarının yıkılmaması için çaba gösterenler kepçenin önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Bazıları yapıların çatılarına çıkarak yıkımı engellemeye çalışırken, yapıları yıkılan bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Zabıta ekipleri yıkımı engellemeye çalışanları güçlükle engelledi. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem alırken, yıkımların yarın da süreceği öğrenildi.