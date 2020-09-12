İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da kapsamlı maske denetimi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.


Son zamanlarda artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına takanlara uyarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık her geçtiği yerde vatandaş ile sohbet etti.


Yapılan uygulama neticesinde Samandağ'da vatandaşların maske takmaya genel anlamda uyduğu gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.