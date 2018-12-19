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Samandağ'da kavşak ve refüjler renkleniyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kavşak ve refüjlere mevsimlik çiçekler ekiliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kavşak ve refüjlere mevsimlik çiçekler ekiliyor.


Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin estetik görünümünü güzelleştirmek amacıyla kavşak ve orta refüjlerde çeşitli süs bitkisi ekimi yapılıyor.


Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, “Samandağ'ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizce Cumhuriyet Mahallesi, İngiliz Okulu Caddesi, deniz hastanesi karşısında, Atatürk Mahallesi İskele Caddesinde bulunan refüjlerde mevsimlik çiçekler ekilerek yeşillendirildi. İlçemizin estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Samandağ Belediyesi olarak her zaman yeşil çevreye önem verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

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