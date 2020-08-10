İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da Kaza: 3 yaralı

Hatay`ın Samandağ ilçesinde diyaliz servisi ile ekmek dağıtım aracı çapıştı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ-Antakya yolu üzerinde yer alan Uzunbağ Mahallesinde plakaları ve sürücü isimleri belirlenmeyen diyaliz servis aracıyla ekmek servis aracı kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.


Kazada yaralan 3 kişi Hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sebebiyle ekme servisinden dökülen ekmek nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.