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Samandağ'da kenevir operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda Kurtderesi Mahallesi'nde O K.'ye ait eve operasyon düzenlendi.


O K'nin evinde yapılan aramada evin içinde saksılar içerisine ekili vaziyette 13 adet, boyları 40cm ile 130 cm arasında değişen Hint keneviri bitkisi ele ele geçirildi.


Ev sahibi O.K. gözaltına alındı.

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