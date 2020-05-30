Samandağ'da kimliği belirsiz kişiler, park ve yollardaki ağaçlara zarar verdi

Samandağ Belediyesi'nin ilçedeki park, bahçe ve yol kenarına diktiği ağaçlar kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park, bahçe ve yol kenarlarına ağaçlar ve çiçek ekerek yeşillendirdi. Ancak, son günlerde bu ağaçlar bazı kişiler tarafından sökülürken belediye de zarar gören yerlere yenisini dikti.

Daha önce Kurtderesi Mahallesi Tünel Caddesi üzerinde Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekilen ağaçlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından testere ile kesilmişti.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Samandağ'ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında ekilen ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak ağaçlara zarar verildi. İlçemizde üçüncü defa gerçekleştirilen bu bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyoruz. Bu işin takipçisi olacak, faillerin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. ifadelerini kullandı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise sosyal medya hesabından "Maalesef yine birtakım doğa düşmanları şehrimize güzellik katsın diye ektiğimiz ağaçları kırmış ve zarar vermiş. Neyin kini, neyin nefreti bu. Siz bozdukça biz güzelleştireceğiz. Siz kırdıkça biz tamir edeceğiz. İlçemizde üçüncü defa gerçekleştirilen bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım" ifadelerin kullandı.