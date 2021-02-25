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Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını

Hatay’da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynatan kıraathaneye düzenlenen operasyonda 15 şahıs kumar oynarken yakalandı.

Hatay'da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynatan kıraathaneye düzenlenen operasyonda 15 şahıs kumar oynarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi 23 Temmuz Caddesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda, kıraathanede bulunan 15 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 79 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.

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