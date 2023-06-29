İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da konteyner kentlerde bayramlaşma

6 Şubat depreminin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu, Kurban Bayramı nedeniyle Samandağ’da bulunan depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

6 Şubat depreminin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu, Kurban Bayramı nedeniyle Samandağ'da bulunan depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Kaymakam Mehmet Aksu, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ve çocuklar ile tek tek ilgilendi. Ziyarette konuşan Kaymakam Aksu, “Hep birlikte bu zorlukları aşarak daha güzel, daha umutlu bayramlar yaşayacağız” dedi.

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