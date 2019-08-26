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Samandağ'da korkutan yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Uzanbağ ve Eriklikuyu arasında bulunan 2 hektarlık otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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