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Samandağ'da korkutan yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde orman yangını meydana geldi. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor.


Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin dört koldan müdahalesi sürüyor.

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