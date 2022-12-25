Samandağ'da mahallelere eşzamanlı hizmet

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ataköy, Avcılar ve Sutaşı mahallelerinde büz döşeme, zemin düzenleme, yeni yol açma, dolgu ve tesviye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Sutaşı Mahalle Muhtarı Nebil Sağaltıcı, “Sutaşı Mahallemizde yol açma ve stabilize çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte budama, temizlik ve tesviye çalışmaları gerçekleştirmişlerdi. Bu çalışmalardan ötürü Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz ve Samandağ Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum“ dedi.