Samandağ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, Gadir B'nin kullandığı 31 SL 508 plakalı motosiklet ile Kandil A. idaresindeki 45 ADH 641 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan her iki motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kandil A'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.