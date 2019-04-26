Samandağ'da Nisan'da bin 413 litre atık yağ toplandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Nisan ayı içerisinde bin 413 litre atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan okul, hastane ve işletmelerde bulunan atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Konuyla ilgili Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyamız devam ediyor. Bu kapsamda Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Nisan ayında bin 413 litre atık yağ toplandı. Lavabo ve çöpe dökülen 1 litre atık yağ, nehirlere, göllere ve denizlere ulaşarak bir milyon litre temiz su kaynağını kirletmekle birlikte kuşlara, balıklara ve diğer canlılara zarar vermektedir. Atık bitkisel ve hayvansal yağlarınızı pet şişe veya kaplarda biriktirerek; okul, cami, belediye, muhtarlık ve sitelerde bulunan atık yağ toplama bidonlarına bırakarak, çevre kirliliğini önleyebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, vatandaşların evlerinde biriktirmiş olduğu her 5 litre bitkisel atık yağa karşılık 1 litre sıvı bulaşık deterjanı hediye ettiklerini belirterek bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.