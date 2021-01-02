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Samandağ'da okuldan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir okuldan hırsızlık yapan jandarma ekiplerince yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okuldan hırsızlık yapan jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunun soyulduğu ihbarı üzerine Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen hırsızlık zanlısının evine operasyon düzenlendi. Şüpheli evinde bulunamazken, evde yapılan aramada okuldan çalınan kahve makinesi, çay makinası, elektrikli ısıtıcı, semaver, tost makinesi ve fırın ele geçirildi. Şahıs ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. E.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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