İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da orman yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Gözene Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın meydana gelen noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.