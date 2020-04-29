Samandağ'da otomobil duvardan içeri girdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Sutaşı mahallesinde 33 f 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarparak içeri girdi.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak ambulansla Samandağ devlet hastanesine kaldırıldı.