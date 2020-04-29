İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da otomobil duvardan içeri girdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Sutaşı mahallesinde 33 f 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarparak içeri girdi.


Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak ambulansla Samandağ devlet hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.