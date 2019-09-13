İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Hatay’ın Samandağ İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre,Kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 26 RD 999 plakalı otomobil ve 31 RU 998 plakalı kamyonet kaza yaptı.


İddiaya göre sağ şeritten karşı yola geçmeye çalışsan 31 RU 998 plakalı kamyonet, Sol şeritte seyir halinde olan 26 RD 999 plakalı otomobile çarptı.


Kazada 1 kişi hafif yaralandı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.