İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde Hacı B.'nin kullandığı 31 SR 272 plakalı otomobil ile Yusuf T.'nin kullandığı 31 AAK 122 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf T. ve arkasında oturan Edip G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.