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Samandağ'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 E 8799 plakalı otomobilin sürücüsü Servet D. sol şeride geçmek istedi. Araç orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada park halindeki 31 SG 460 plakalı otomobile ve ardından 31 Y 9385 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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