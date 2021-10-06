İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

Hatay’ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları, canlılarda etkisini göstermeye devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları, canlılarda etkisini göstermeye devam ediyor.


Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurmuştu.


14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlattıkları temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip poşetlere dolduruyor.


Bu arada, sahile vuran petrol atıkları sahilde dolaşan köpeklerin ve martıların üzerine yapışıyor.

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