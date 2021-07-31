İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da polisler yangını büyümeden söndürdü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri devriye atarken gördükleri bahçelik alan yangınını, hortumla su sıkarak söndürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri devriye atarken gördükleri bahçelik alan yangınını, hortumla su sıkarak söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi'nde bulunan bahçelik alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Alevlere polis hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önlenirken soğutma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

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