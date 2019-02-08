İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da saksılı ağaçlar tahrip edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından kenti daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde yerleştirilen saksılı ağaçlar tahrip edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından kenti daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde yerleştirilen saksılı ağaçlar tahrip edildi.


Samandağ merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Alaaddin Cilli Caddesi üzerinde Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yerleştirilen saksıdaki ağaçlar kırılarak ve kökünden sökülerek zarar verildi.


Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye ekiplerimizce daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Ama vatandaşlarımızın bu çalışmaları sahiplenmeleri ve korumaları gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız. Kentimizi korumak adına beraber yapıp beraber koruyacağız. Hep birlikte çevremizi korumak ve Samandağımızı daha yaşanabilir kılmak için bu çalışmaları sahiplenmek bütün vatandaşlarımızın görevi. Çünkü bu memleket hepimizin, Samandağ hepimizin” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.