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Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sutaşı Mahallesi, Samandağ-Antakya karayolunda seyir halindeki 31 D 6374 plakalı otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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